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Чемпионат Италии. Серия А

Пандев: «Интер» заслуживает место в финале Лиги чемпионов»

30 Апреля 2023 • 14:59 Комментировать
Интер Милан
2:1
Лацио
1 4.30 X 3.30 2 2.05
2-й тайм

Бывший македонский нападающий Горан Пандев, в течение своей долгой карьеры успевший поиграть и за миланский «Интер», прокомментировал выход своего бывшего клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Там «Интер» сыграет с «Миланом».

- «Интер» вышел в полуфинал заслуженно. Я полагаю, что два матча с «Миланом» будут очень непростыми, сложными, но я верю в «Интер», верю в то, что она вернется в финал Лиги чемпионов. Все это заслуживают, клуб, фанаты, все-все, - цитирует слова Пандева итальянское новостное агентство ITASportPress.

Первый полуфинальный матч состоится десятого мая. 

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Горан Пандев
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