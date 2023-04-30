Пандев: «Интер» заслуживает место в финале Лиги чемпионов»

Бывший македонский нападающий Горан Пандев, в течение своей долгой карьеры успевший поиграть и за миланский «Интер», прокомментировал выход своего бывшего клуба в полуфинал Лиги чемпионов. Там «Интер» сыграет с «Миланом».

- «Интер» вышел в полуфинал заслуженно. Я полагаю, что два матча с «Миланом» будут очень непростыми, сложными, но я верю в «Интер», верю в то, что она вернется в финал Лиги чемпионов. Все это заслуживают, клуб, фанаты, все-все, - цитирует слова Пандева итальянское новостное агентство ITASportPress.

Первый полуфинальный матч состоится десятого мая.