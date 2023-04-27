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Чемпионат Италии. Серия А

«Интер» приближается к трансферу Бьюкенена за 15 миллионов евро

27 Апреля 2023 • 11:56 Комментировать
Интер Милан
...
Лацио
30.04 13:30

Миланский «Интер» всё ближе подбирается к трансферу защитника «Брюгге» Тэйджона Бьюкенена. По информации от Calciomercato, «нерадзурри» согласовали сделку с бельгийским клубом за 15 миллионов евро, а также условия контракта с самим футболистом.

Бьюкенен может стать заменой правому защитнику Дензелу Дюмрису, которого «Интер» вполне может продать грядущим летом. Источник отмечает, что «нерадзурри» давно следили за Тэйджоном, который сейчас зарабатывает в Бельгии 500 тысяч евро в год. Контракт канадца с «Брюгге» истекает летом 2025 года.

На счету Бьюкенена гол и два ассиста в этом розыгрыше чемпионата Бельгии. Помимо правого фланга обороны, 24-летний канадец также может сыграть не обоих краях атаки.

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Евро-Футбол.Ру,
Брюгге Интер Милан Тэйджон Бьюкенен трансферы футбола - лето 2023
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ИНТЕР МИЛАН ЛАЦИО
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