Мхитарян высказался о победе над «Лацио»

Полузащитник миланского «Интера» высказался о волевой победе над римским «Лацио» в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

Армянский футболист отметил, что его команда невероятный матч, и это придаст дополнительной уверенности.

«Лацио» – сильная команда, но мы показали, что готовы бороться до конца», - приводит слова футболиста DAZN.

Напомним, что «Интер» к 78-й минуте проигрывал со счётом 0:1, но затем отправил три мяча в ворота столичного клуба. Дублем отметился Лаутаро Мартинес, ещё один мяч на счету Робина Госенса.

«Интер» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 57 набранных очков.