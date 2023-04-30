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Чемпионат Италии. Серия А

Мхитарян высказался о победе над «Лацио»

30 Апреля 2023 • 17:48 Комментировать
Интер Милан
3:1
Лацио
окончен

Полузащитник миланского «Интера» высказался о волевой победе над римским «Лацио» в рамках 32-го тура чемпионата Италии.

Армянский футболист отметил, что его команда невероятный матч, и это придаст дополнительной уверенности.

«Лацио» – сильная команда, но мы показали, что готовы бороться до конца», - приводит слова футболиста DAZN.

Напомним, что «Интер» к 78-й минуте проигрывал со счётом 0:1, но затем отправил три мяча в ворота столичного клуба. Дублем отметился Лаутаро Мартинес, ещё один мяч на счету Робина Госенса.

«Интер» в настоящий момент располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице, имея в своём активе 57 набранных очков. 

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Интер Милан Генрих Мхитарян
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