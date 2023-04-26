«Интер» не будет принимать решений по Лукаку до конца сезона

Миланский «Интер» не намерен принимать решений по будущему нападающего Ромелу Лукаку до конца сезона, несмотря на слухи о грядущей встрече между руководством «нерадзурри» и лондонским «Челси».

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, «Интер» не собирается делать какие-либо выводы по Лукаку до конца сезона. Пока что «нерадзурри» разочарованы выступлениями бельгийца, который играет за команду на правах аренды из лондонского «Челси».

Лукаку в этом сезоне отметился пятью голами и тремя ассистами в чемпионате Италии. Ранее ходили слухи, что бельгиец может получить второй шанс в «Челси» под руководством Маурисио Почеттино.