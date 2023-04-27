Хендерсон: «Трент отлично смотрится в новой роли»

Полузащитник «Ливерпуля» Джордан Хендерсон похвалил товарища по команде Трента Александера-Арнольда.

Правый защитник «красных» стал задействоваться Юргеном Клоппом в средней линии, что, по мнению капитана команды, приносит успех: «Для Трента это что-то новое, и это определённо внесло импульс в его игру. Он отлично смотрится в этой роли. Теперь он постоянно получает мяч в опасных зонах, может дальше продвигаться. Нам очень помогло это в некоторых матчах. С ним мы стали опаснее в центре поля», – цитирует The Athletic Хендерсона.

«Ливерпуль» занимает шестую строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги с 53 очками после 32 туров.