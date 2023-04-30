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Трент – о матче «Ливерпуля» с «Тоттенхэмом»: «Это безумие»

30 Апреля 2023 • 20:51 Комментировать
Ливерпуль
4:3
Тоттенхэм
окончен

Правый защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд поделился впечатлениями после победы в матче с «Тоттенхэмом» (4:3).

«Красные» организовали три безответных мяча в ворота «шпор» в первые 15 минут встречи, однако гости «Энфилда» нашли в себе силы отыграться уже в компенсированное ко второму тайму время. Героическое спасение сорвалось, так как Диогу Жота, забив на 94-й, принёс «Ливерпулю» три очка.

«Это безумие, невероятная игра. Сейчас мы чувствуем не столько облегчение, сколько просто радость. Потрясающий сценарий.

Нам нужно извлечь уроки – нельзя позволять сопернику отыгрываться, когда ведёшь 3:0. Но главное – побеждать, и сегодня это удалось», – цитирует BBC Трента.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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