Мэйсон – о матче с «Ливерпулем»: «Тоттенхэм» может навредить любому сопернику, когда владеет мячом»

Временный главный тренер «Тоттенхэма» Райан Мэйсон высказался о предстоящей встрече с «Ливерпулем».

«Шпоры» сыграют против команды Юргена Клоппа 30 апреля. Поединок пройдёт на «Энфилде».

«Мы сосредоточены на своих сильных сторонах, поскольку знаем, что способны навредить любому сопернику при владении мячом, так как у нас есть качественные игроки. При этом мы, конечно, должны уважать наших оппонентов и оставаться скромными. В своё время мне доводилось играть на «Энфилде», и я знаю, каково это. Надеюсь, мы сможем добиться положительного результата», – цитирует Football London Мэйсона.