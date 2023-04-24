«Ливерпуль» уверен в трансфере Кефрена Тюрама

«Ливерпуль» летом будет всерьёз нацелен на трансфер полузащитника «Ниццы» Кефрена Тюрама. По информации от Sport Witness, команда Юргена Клоппа уверена в приобретении французского хавбека.

Отмечается, что полузащитник летом будет стоить 35 миллионов евро. «Ливерпуль» готов выложить такие деньги за талантливого игрока, который находится на радаре и у других топ-клубов из разных чемпионатов Европы.

22-летний Тюрам в нынешнем сезоне записал на свой актив два гола и четыре результативные передачи в чемпионате Франции. Кефрен является сыном легендарного защитника Лиллиана Тюрама, а также братом Маркуса Тюрама, который выступает за мёнхенгладбахскую «Боруссию».