Жезус забил и установил новый рекорд для бразильских игроков в АПЛ

В последнем матче тридцать третьего тура английского чемпионата лондонский «Арсенал» обыграл «Челси», забив тому три мяча. Два из них записал на свой счет Мартин Эдегор, а еще один мяч - бразилец Габриэль Жезус.

Он стал уже 82-м в текущем сезоне для представителей его страны - так много бразильцы за сезон в АПЛ ранее не забивали. Предыдущее достижение было установлено в прошлом сезоне - 81 гол. На третьем месте - сезон 2019/2020, тогда представители Бразилии забили семьдесят один гол.

В следующем туре английского чемпионата лондонскому «Арсеналу» предстоит сразиться с «Ньюкаслом».