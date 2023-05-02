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«Арсенал» вернулся в гонку за Абрахамом слухи

02 Мая 2023 • 00:01 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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Через 21 ч. 34 мин.

Лондонский «Арсенал» вновь претендует на подписание нападающего «Ромы» Тэмми Абрахама.

В приобретении 25-летнего футболиста заинтересованы многочисленные представители Английской премьер-лиги, также сообщалось об интересе к форварду со стороны «ПСЖ». По данным 90min, «Арсенал» вновь присматривается к экс-игроку «Челси». Скауты «канониров» присутствовали на недавнем матче «Ромы» против «Милана», чтобы посмотреть на англичанина в деле.

Тэмми Абрахам забил девять голов и семь раз ассистировал товарищам по команде в 45 поединках текущего сезона. Transfermarkt оценивает его стоимость в 45 млн евро.

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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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