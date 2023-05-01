Лэмпард рассказал о состоянии Кулибали

Временный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард дал комментарий по поводу состояния защитника Калиду Кулибали.

Как известно, Кулибали пропустил три последних матча «Челси» из-за проблем с подколенным сухожилием.

«Кулибали пропустит ещё какое-то время. Он занимается не в общей группе. Я впечатлён им как профессионалом, он отлично работает, но, к сожалению, его травма была тяжёлой», - сказал Лэмпард журналистам.

Во вторник, 2 мая, «Челси» проведёт гостевой матч Премьер-лиги Англии против «Арсенала». Стартовый свисток футболисты и зрители услышат в 22:00 по московскому времени.