Балогун в конце сезона проведёт переговоры с «Арсеналом» по поводу своего будущего

Нападающий «Арсенала» Фоларин Балогун в конце сезона проведёт переговоры с руководством лондонского клуба. По информации от журналиста Фабрицио Романо, стороны хотят найти оптимальное решение для дальнейшей карьеры англичанина.

Фоларин в нынешнем сезоне выступает на правах аренды за французский «Реймс», где сейчас входит в четвёрку лучших бомбардиров Лиги 1 с 18 забитыми голами. Больше забили только Джонатан Дэвид, Александр Ляказетт и Килиан Мбаппе.

Балогун хочет играть в основном составе «Арсенала», но «канониры» не могут дать ему никаких гарантий из-за большой конкуренции. 21-летний форвард может перейти в другую европейскую команду. К игроку ранее проявлял интерес немецкий «РБ Лейпциг».