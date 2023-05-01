Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович был предложен лондонскому «Арсеналу» и «Баварии».

Сербский футболист с высокой вероятностью покинет «Ювентус» летом: клуб, как неоднократно сообщали различные источники, совсем не против его продажи, так как хотел бы улучшить своё финансовое состояние. По данным Tuttomercatoweb, 23-летний форвард уже был предложен лондонскому «Арсеналу» и мюнхенской «Баварии», которые ранее фигурировали в числе претендентов на игрока. Стоимость возможного трансфера оценивается в 70 млн евро.

Душан Влахович провёл 36 матчей за «бьянконери» в текущем сезоне, отметившись 11 голами и четырьмя ассистами.