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Агент Онана обсудил с «Интером» потенциальный переход игрока в «Челси»

01 Мая 2023 • 22:32 Комментировать
Арсенал
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Челси
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Через 23 ч. 6 мин.

Голкипер «Интера» Андре Онана может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к камерунцу проявляет лондонский «Челси», и недавно агент вратаря связался с руководством «Интера» для обсуждения этого вопроса, докладывает GetFootballNewsItaly. Отмечается, что окружение Онана не будет настаивать на трансфере, однако миланцам, вероятно, потребуются средства от продажи. Заинтересованность в подписании футболиста проявляет не только «Челси», но и другие неназванные клубы. Стоимость вероятной сделки оценивается примерно в 45 млн евро.

Андре Онана провёл 35 матчей за «Интер» в текущем сезоне, пропустив 30 голов.

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Интер Милан Челси Андре Онана трансферы футбола - лето 2023
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