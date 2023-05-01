Агент Онана обсудил с «Интером» потенциальный переход игрока в «Челси»

Голкипер «Интера» Андре Онана может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Интерес к камерунцу проявляет лондонский «Челси», и недавно агент вратаря связался с руководством «Интера» для обсуждения этого вопроса, докладывает GetFootballNewsItaly. Отмечается, что окружение Онана не будет настаивать на трансфере, однако миланцам, вероятно, потребуются средства от продажи. Заинтересованность в подписании футболиста проявляет не только «Челси», но и другие неназванные клубы. Стоимость вероятной сделки оценивается примерно в 45 млн евро.

Андре Онана провёл 35 матчей за «Интер» в текущем сезоне, пропустив 30 голов.