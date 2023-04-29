Один из сотрудников «Челси» назвал атмосферу в клубе одной из худших за всё время

В раздевалке лондонского «Челси» сформировалась не очень благоприятная атмосфера. По информации от The Athletic, анонимный сотрудник «синих» описал ситуацию в клубе как одну из худших за всё время.

Источник сообщил, что некоторые игроки не до конца уверены в своём будущем. Большинство футболистов хочет остаться, но они понимают, что их могут продать для финансовой отчётности. Некоторые новички недавно были отчитаны в раздевалке одним из владельцев клуба Тоддом Бёли. Это не очень хорошо повлияло на их моральный дух.

«Челси» всё ещё может потерять прописку в Английской премьер-лиге. Отрыв от зоны вылета составляет 10 очков, но в оставшихся 6 турах «синим» предстоит сыграть с каждой командой из топ-4.