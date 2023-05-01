«Арсенал» нацелился на защитника «Кристал Пэласа»

«Арсенал» нашёл усиление в другом лондонском клубе. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, команда Микеля Артеты интересуется центральным защитником «Кристал Пэласа» Марком Гехи.

«Арсенал» ищет усиление в центр обороны, а молодой Гехи очень нравится тренерскому штабу. Англичанин проводит свой второй полноценный сезон в Английской премьер-лиге после перехода в «Кристал Пэлас» из «Челси».

22-летний Марк Гехи имеет контракт с «Кристал Пэлас» до лета 2026 года. В нынешнем сезоне футболист провёл 33 матча в Английской премьер-лиге, где записал на свой актив один забитый мяч.