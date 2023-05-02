Ремсдейл: «Мы не можем сдаться»

Голкипер «Арсенала» Аарон Ремсдейл по-прежнему верит в то, что его команда в состоянии взять чемпионский титул, несмотря на то, что она утратила лидирующий импульс и проиграла прямому конкуренту. Ремсдейл уверен, что «Арсенал» будет сражаться до конца.

- Мы девять месяцев прекрасно играли не для того, чтобы опустить руки за пять матчей до конца сезона. Неожиданности случаются, и, если они случаются, то именно в АПЛ, такая это лига, - цитирует слова Ремсдейла BBC Sport.

Следить за событиями игры АПЛ между лондонскими «Арсеналом» и «Челси» можно в формате прямой онлайн-трансляции.