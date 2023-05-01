Лэмпард: «Обамеянг готов к матчу с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга перед матчем против «Арсенала». Напомним, габонец выступал за «канониров» с 2018 по 2022 год.

«Он в строю и будет готов сыграть. Я приму решение по поводу стартового состава исходя из того, как футболисты тренировались», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Обамеянг очень редко выходит на поле в составе «Челси» во второй половине сезона. Футболиста приобрели прошлым летом из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро. На счету габонца всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.