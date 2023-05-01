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Лэмпард: «Обамеянг готов к матчу с «Арсеналом»

01 Мая 2023 • 11:59 Комментировать
Арсенал
...
Челси
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02.05 22:00

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии нападающего Пьера-Эмерика Обамеянга перед матчем против «Арсенала». Напомним, габонец выступал за «канониров» с 2018 по 2022 год.

«Он в строю и будет готов сыграть. Я приму решение по поводу стартового состава исходя из того, как футболисты тренировались», – сказал Лэмпард на пресс-конференции.

Обамеянг очень редко выходит на поле в составе «Челси» во второй половине сезона. Футболиста приобрели прошлым летом из каталонской «Барселоны» за 12 миллионов евро. На счету габонца всего один гол в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Фрэнк Лэмпард Пьер-Эмерик Обамеянг
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АРСЕНАЛ ЧЕЛСИ
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