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Розе подтвердил скорый уход Нкунку из «РБ Лейпцига»

01 Мая 2023 • 01:36 Комментировать
Арсенал
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Челси
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02.05 22:00

Главный тренер «РБ Лейпцига» Марко Розе подтвердил приближающийся уход нападающего Кристофера Нкунку.

Как стало известно ещё зимой, 25-летний футболист договорился с лондонским «Челси». Клубы также согласовали условия трансфера, который состоится после завершения сезона, однако официально сделка пока не подтверждена.

Комментируя выступление форварда в недавнем матче против «Хоффенхайма», наставник «красных быков» не стал скрывать его неизбежный уход: «Этот победный гол должен придать ему сил на следующие несколько недель, которые станут для него последними в нашем клубе», – цитирует Goal Марко Розе.

«РБ Лейпциг» обыграл «Хоффенхайм» (2:1), а Нкунку отметился одним забитым мячом – первым для него с ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси РБ Лейпциг Марко Розе Кристофер Нкунку трансферы футбола - лето 2023
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