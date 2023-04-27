Инсайдер Романо: «Почеттино точно возглавит «Челси»

Знаменитый инсайдер Фабрицио Романо сообщил о скором назначении Маурисио Почеттино в «Челси».

Несколькими днями ранее многочисленные ресурсы сообщили о том, что аргентинский специалист стал основным претендентом на пост в лондонском клубе. Стороны уже провели переговоры, и теперь, как сообщает Романо, назначение Почеттино неизбежно. При этом позиция клуба по Фрэнку Лэмпарду не изменилась – он доработает до конца сезона в качестве временного рулевого, как и планировалось, несмотря на неудачные результаты.

Маурисио Почеттино ранее работал в «ПСЖ», из которого был уволен летом 2022 года.