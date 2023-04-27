Лондонский «Арсенал» стал главным претендентом на хавбека «Вест Хэма» Деклана Райса. Как сообщает Football Insider, «Челси» вряд ли будет бороться за дорогостоящего игрока по одной простой причине – финансовые трудности и слишком большие траты в прошлое трансферное окно.

Теперь, по информации портала, боссы «молотобойцев» намерены запросить за своего игрока порядка 100 млн евро. В «Вест Хэме» аргументируют такую сумму тем, что «канониры» сыграют в Лиге чемпионов в следующем сезоне и на данный момент возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Ранее в лондонском «Арсенале» определились с альтернативой англичанину, если его всё же подписать не удастся.