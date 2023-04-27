Тухель набрал 25,6% очков «Челси» в этом сезоне АПЛ, Томас провёл 6 матчей у руля клуба

Бывший тренер «Челси» Томас Тухель набрал больше трети очков лондонской команды в нынешнем розыгрыше АПЛ. За 6 матчей у руля немец помог клубу набрать 10 очков. Сейчас у «синих» 39 очков в распоряжении. Это значит, что Тухель помог клубу набрать 25,6% очков в нынешнем сезоне в чемпионате.

После Тухеля «Челси» провёл 26 матчей в Премьер-лиге под руководством трёх разных наставников. В этих поединках клуб одержал всего 7 побед. Сейчас команда находится на одиннадцатом месте в турнирной таблице.

Напомним, Тухель уже нашёл себе новую работу, подписав контракт с мюнхенской «Баварией». Новым тренером «Челси» со следующего сезона должен стать Маурисио Почеттино.