Некоторые игроки «Челси» уже пожалели, что подписали с клубом долгосрочный контракт

Часть футболистов лондонского «Челси» уже успела пожалеть о подписании долгосрочного контракта с клубом. По информации от The Athletic, некоторые игроки сомневаются в проекте клуба.

Напомним, большинство из зимних новичков заключили контракты с «Челси» на довольно длительный срок. У того же Михаила Мудрика действует соглашение до лета 2031 года, а у самой дорогой покупки в истории «Челси» Энцо Фернандеса контракт истекает в 2032 году.

«Челси» в данный момент находится на одиннадцатом месте в чемпионате Англии и ещё не обеспечил себе сохранение прописки в элитном дивизионе. Это при том, что по ходу этого сезона новые владельцы потратили на трансферы свыше 600 миллионов евро.