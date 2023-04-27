«Арсенал» проиграл в АПЛ впервые за два с половиной месяца

Лондонский «Арсенал» продолжает кошмарную для своих болельщиков серию потери очков в АПЛ. Сегодня «канониры» ожидаемо проиграли «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум» - 1:4.

Любопытно, что это поражение стало для «Арсенала» первым за 10 матчей в Премьер-лиге – в последний раз до 26 апреля лондонцы проигрывали 15 февраля. И неудивительно, что опять «Манчестер Сити» - 1:3.

Отметим, что если брать все турниры, то «Арсенал» не проигрывал 12 матчей подряд. Несмотря на вылет на стадии 1/8 финала Лиги Европы от «Спортинга», в решающей встрече «канониры» проиграли лишь в серии послематчевых пенальти.

В следующем туре АПЛ «Арсенал» сыграет дома с «Челси».

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