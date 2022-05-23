Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Гюндоган может оказаться в «Арсенале»

23 Мая 2022 • 23:19 Комментировать
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может сменить клуб, перейдя в лондонский «Арсенал».

Daily Star Sunday передает, что «Сити» готов расстаться с Гюндоганом. По информации источника, одним из претендентов на немецкого футболиста является «Арсенал».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала», «Атлетико» и «Барселоны».

31-летний футболист в минувшем сезоне Английской премьер-лиги принял участие в 37 матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.  

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/23. По данным transfermarkt стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Апл Илкай Гюндоган
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
23 Мая
23:19 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган может оказаться в «Арсенале»
22:50 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» заплатит 50 миллионов евро за Торреса
22:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на поведение болельщиков «Вулверхэмптона»
19:42 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» провёл переговоры с окружением Лингарда по поводу его возвращения
19:38 · Англия. Премьер-лига
Продажа «Челси» должна завершиться на этой неделе
19:25 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» выкупит Кулушевски у «Ювентуса» 3
19:20 · Англия. Премьер-лига
Ориги: «Для меня было большой честью играть на за «Ливерпуль»
18:48 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брентфорда»: «Ни для кого не секрет, что мы хотим сохранить Эриксена»
18:25 · Англия. Премьер-лига
Роналду не попал в число 11 лучших игроков АПЛ 2
17:57 · Англия. Премьер-лига
«Ювентус» уверен в трансфере дос Сантоса
17:50 · Англия. Премьер-лига
Жезус: «Моё будущее ещё неясно, но я знаю, чего хочу»
17:05 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» официально подтвердил, что Кавани покинет команду
15:49 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» хочет предложить 30 миллионов евро за Тилеманса 1
15:32 · Англия. Премьер-лига
Переход Погба в «Ювентус» может сорваться
15:23 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «Магуайр — отличный игрок» 2
Все новости
Рекомендуем