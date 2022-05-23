Гюндоган может оказаться в «Арсенале»

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган может сменить клуб, перейдя в лондонский «Арсенал».

Daily Star Sunday передает, что «Сити» готов расстаться с Гюндоганом. По информации источника, одним из претендентов на немецкого футболиста является «Арсенал».

Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Реала», «Атлетико» и «Барселоны».

31-летний футболист в минувшем сезоне Английской премьер-лиги принял участие в 37 матчах, забил восемь голов и отдал три голевые передачи.

Контракт Гюндогана с «Манчестер Сити» рассчитан до конца сезона 2022/23. По данным transfermarkt стоимость игрока составляет 35 миллионов евро.