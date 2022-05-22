Бубакар Камара в шаге от перехода в английский клуб

Английская «Астон Вилла» близка к подписанию полузащитника «Марселя» Бубакара Камара.

Контракт 22-летнего футболиста истекает в июне и не будет продлён. Согласно информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, Камара находится в шаге от перехода в «Астон Виллу» в качестве свободного агента. Сделка ещё не оформлена, но стороны уже достигли устного соглашения.

По данным СМИ, в услугах опорного хавбека также были заинтересованы лондонский «Арсенал» и мадридский «Атлетико».

Бубакар Камара провёл 48 поединков за «Марсель» в нынешнем сезоне, отметившись одним голом и одной результативной передачей.