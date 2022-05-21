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Фернандиньо: «Возможно, я вернусь в «Манчестер Сити» в будущем»

21 Мая 2022 • 16:52 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.60 18.00
22.05 18:00

Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что в будущем может вернуться в стан «горожан» в другой роли. Напомним, что по окончанию сезона бразилец покинет команду и на правах свободного агента присоединится к одному из клубов у себя на родине.

«Никогда не можешь знать, что произойдёт в будущем. Возможно, я вернусь в «Манчестер Сити» в будущем в другой роли. Давайте посмотрим», – сказал Фернандиньо в интервью официальному сайту «горожан».

Напомним, что Фернандиньо в воскресенье может выиграть свой пятый чемпионский титул АПЛ. После игры с «Астон Виллой» бразилец организует вечеринку по поводу своего отъезда.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити
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