Фернандиньо: «Возможно, я вернусь в «Манчестер Сити» в будущем»

Капитан «Манчестер Сити» Фернандиньо заявил, что в будущем может вернуться в стан «горожан» в другой роли. Напомним, что по окончанию сезона бразилец покинет команду и на правах свободного агента присоединится к одному из клубов у себя на родине.

«Никогда не можешь знать, что произойдёт в будущем. Возможно, я вернусь в «Манчестер Сити» в будущем в другой роли. Давайте посмотрим», – сказал Фернандиньо в интервью официальному сайту «горожан».

Напомним, что Фернандиньо в воскресенье может выиграть свой пятый чемпионский титул АПЛ. После игры с «Астон Виллой» бразилец организует вечеринку по поводу своего отъезда.