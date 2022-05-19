Стоунс: «Рад снова вернуться на поле»

Защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунс подтвердил, что восстановился после травмы и возобновил тренировки с клубом. Об этом англичанин заявил в своих социальных сетях.

«Очень рад вернуться на поле и снова тренироваться вместе с ребятами. Нам нужно подготовиться, так как в выходные нас ждёт важнейший матч», – написал Стоунс в социальных сетях.

Напомним, что в строй «Манчестер Сити» также вернулся другой защитник – Кайл Уокер. Участие обоих в последнем туре чемпионата Англии против «Астон Виллы» находится под вопросом, так как у игроков есть риск получить рецидив. Для защиты титула «Манчестер Сити» нужна победа в последнем туре.