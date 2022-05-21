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Гвардиола разрешил игрокам «Манчестер Сити» употреблять алкоголь на прощальной вечеринке Фернандиньо

21 Мая 2022 • 13:43 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Завтрашний матч против «Астон Виллы» станет последним для капитана «Манчестер Сити» Фернандиньо. Вне зависимости от результата игры, бразилец планирует провести прощальную вечеринку в честь своего отъезда на родину.

Согласно Times Sport, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола разрешил своим футболистам употреблять алкоголь на проводах бразильца.

Напомним, что для защиты титула АПЛ «Манчестер Сити» завтра необходимо выиграть у «Астон Виллы» или же рассчитывать на потерю очков «Ливерпуля» в параллельной игре против «Вулверхэмптона». Этот чемпионский титул может стать для Фернандиньо пятым в карьере.

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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