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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Джеррард попробует помешать «Манчестер Сити» выиграть АПЛ

20 Мая 2022 • 01:28 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.60 19.00
22.05 18:00

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хочет отобрать чемпионство у «Манчестер Сити».

Джеррард сказал BBC, что команда постарается сделать все для того, чтобы усложнить задачу «Сити» в борьбе за чемпионство. У «Астон Виллы» очень мало времени для подготовки к матчу, но игроки готовы на все, чтобы фанаты гордились ими в последней игре сезона.

Встреча 38-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдет 22 мая, начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

За один тур до конца сезона, «горожане» лишь на одно очко опережают «Ливерпуль», набрав 90 баллов.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Стивен Джеррард Апл Астон Вилла
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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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окончен Эвертон 3:2 Кристал Пэлас 1.85 3.50 4.50
окончен Челси 1:1 Лестер 1.42 4.80 7.60
окончен Астон Вилла 1:1 Бёрнли 2.15 3.35 3.50
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