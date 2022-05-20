Джеррард попробует помешать «Манчестер Сити» выиграть АПЛ

Главный тренер «Астон Виллы» Стивен Джеррард заявил, что хочет отобрать чемпионство у «Манчестер Сити».

Джеррард сказал BBC, что команда постарается сделать все для того, чтобы усложнить задачу «Сити» в борьбе за чемпионство. У «Астон Виллы» очень мало времени для подготовки к матчу, но игроки готовы на все, чтобы фанаты гордились ими в последней игре сезона.

Встреча 38-го тура Английской премьер-лиги между «Манчестер Сити» и «Астон Виллой» пройдет 22 мая, начало запланировано на 18:00 по московскому времени.

За один тур до конца сезона, «горожане» лишь на одно очко опережают «Ливерпуль», набрав 90 баллов.