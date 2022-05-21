Салах высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Лидер атакующей линии «Ливерпуля» Мохамед Салах поделился мнением о последнем туре английской Премьер-лиги, в котором решится судьба золотых медалей.

«Очень хотелось бы, чтобы «Сити» потерял очки в последней игре. Тогда у нас будет шанс стать чемпионами. Мы все взволнованы перед последним туром. Аналогичная ситуация была два года назад, и тогда «горожане» стали чемпионами. В «Ливерпуле» сохраняется оптимизм, сначала мы выполним свою задачу, а затем посмотрим, как все сложится», - цитирует египтянина Beln Sports.

В 38-м туре «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном», а «Манчестер Сити» - с «Астон Виллой». Команда Клоппа отстает от подопечных Гвардиолы на один балл.