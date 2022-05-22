Ширер прокомментировал итоги сезона в АПЛ

В английской Премьер-лиге в воскресенье прошли матчи последнего тура, и Алан Ширер, бывшая звезда чемпионата, прокомментировал итоги сезона. Он полон восхищения выступлениями «Манчестер Сити», ставшего чемпионом Англии.

- Какой сезон, какой футбол, какие высоты! В первом тайме Пеп был заметно нервным, и он заменил персонал вокруг себя - какой же все-таки он выдающийся менеджер! Он внес изменения и получил результат - это то, что нужно было. Четыре титула в последних пяти сезонах - это невероятно. С точки зрения нейтрального зрителя концовка сезона была блестящей, - цитирует Ширера BBC Sport.