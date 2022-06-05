Стала известна зарплата Жезуса в «Арсенале»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэль Жезус может продолжить карьеру в «Арсенале», сообщает Daily Mail.

По информации источника, руководство лондонского клуба готово платить бразильцу 200 тысяч фунтов (234 тысячи евро) в неделю. Сам футболист намерен сменить команду, чтобы получать больше игровой практики. Действующее соглашение Жезуса с «Манчестер Сити» рассчитано до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает нападающего сборной Бразилии в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «канониры» намерены приобрести футболиста за 45 миллионов евро.

В минувшем сезоне 25-летний форвард провёл в составе «горожан» 41 матч, забив 13 голов и отдав 12 результативных передач.