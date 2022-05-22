«Астон Вилла» забила «Манчестер Сити», усложнив турнирное положение «горожан»

В эти минуты проходят матчи заключительного 38-го тура Английской премьер-лиги. На стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».

На 37-й минуте польский защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш вывел свою команду вперёд.

В параллельном матче «Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном». В этой встрече счёт 1:1. В турнирной таблице Live у «красных» и «горожан» по 90 очков, но по дополнительным показателям команда из Манчестера находится выше.

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