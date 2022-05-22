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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» забила «Манчестер Сити», усложнив турнирное положение «горожан»

22 Мая 2022 • 18:43 Комментировать
Манчестер Сити
0:1
Астон Вилла
1.18 7.30 16.00
1-й тайм

В эти минуты проходят матчи заключительного 38-го тура Английской премьер-лиги. На стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» принимает «Астон Виллу».

На 37-й минуте польский защитник «Астон Виллы» Мэтти Кэш вывел свою команду вперёд.

В параллельном матче «Ливерпуль» играет с «Вулверхэмптоном». В этой встрече счёт 1:1. В турнирной таблице Live у «красных» и «горожан» по 90 очков, но по дополнительным показателям команда из Манчестера находится выше.

Следить за текстовой трансляцией «Манчестер Сити» - «Астон Вилла» можно здесь.


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МАНЧЕСТЕР СИТИ АСТОН ВИЛЛА
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Идет 45 минута Челси 1:0 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
Идет 47 минута Ливерпуль 1:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
Идет 47 минута Арсенал 2:0 Эвертон 1.38 5.10 8.00
Идет 47 минута Бёрнли 0:1 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
Идет 45 минута Лестер 0:0 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
Идет 45 минута Норвич 0:2 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
Идет 47 минута Брайтон 0:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
Идет 47 минута Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
Идет 47 минута Манчестер Сити 0:1 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
Идет 47 минута Брентфорд 0:0 Лидс
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Сегодня, 22 Мая
18:43 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила «Манчестер Сити», усложнив турнирное положение «горожан»
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17:30 · Англия. Премьер-лига
«Брентфорд» — «Лидс»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — «Астон Вилла»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» — «Манчестер Юнайтед»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Норвич» — «Тоттенхэм»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:2
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Бёрнли» — «Ньюкасл»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» — «Эвертон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:1
17:30 · Англия. Премьер-лига
«Челси» — «Уотфорд»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
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