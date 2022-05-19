Уокер и Стоунс возобновили тренировки с «Манчестер Сити»

Несмотря на заявления о том, что защитники «Манчестер Сити» Кайл Уокер и Джон Стоунс выбыли до конца сезона из-за травм, футболисты возобновили тренировки в общей группе «горожан». Теперь сохраняется вероятность, что англичане сумеют принять участие в матче последнего тура АПЛ против «Астон Виллы».

Напомним, что Стоунс и Уокер находятся вне игры практически месяц. Оба футболиста временно восстановились к матчам Лиги чемпионов против мадридского «Реала», но затем получили рецидивы и вновь выбыли на неопределённый срок.

В последнем туре АПЛ «Манчестер Сити» нужна победа для того, чтобы защитить свой чемпионский титул.