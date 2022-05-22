Гвардиола – лучший тренер по чемпионским титулам в топ-5 лигах с момента своего дебюта

Хосеп Гвардиола вновь привёл свою команду к победе в чемпионате страны.

«Манчестер Сити» удалось вырвать чемпионство у «Ливерпуля» в драматичной борьбе. «Горожане» уже в четвёртый раз выиграли чемпионат Англии под руководством Гвардиолы. Ранее испанский специалист по три раза добивался золота в чемпионатах Германии и Испании с «Баварией» и «Барселоной» соответственно.

Таким образом, сегодня Гвардиола завоевал свой десятый титул лиги с момента дебюта в качестве наставника на топ-уровне (сезон 2008/09) – больше, чем у любого другого тренера в пяти сильнейших лигах за этот же период.