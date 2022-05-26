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Кукурелья – об интересе «Манчестер Сити»: «Есть клубы, которым нельзя отказать»

26 Мая 2022 • 01:35 Комментировать
Брайтон
3:1
Вест Хэм
окончен

Левый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прокомментировал свой возможный переход в «Манчестер Сити».

Об интересе «горожан» к испанскому футболисту стало известно около недели назад. Стоимость вероятного трансфера оценивается в 30 млн евро.

«Если возникает возможность, вы должны ею воспользоваться. Есть клубы, которым просто нельзя отказать», – заявил в интервью Jijantes 23-летний выпускник академии «Барселоны».

Марк Кукурелья принял участие в 39 встречах «Брайтона» в завершившемся сезоне, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Действующий контракт испанца рассчитан до 2026 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Брайтон Марк Кукурелья
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