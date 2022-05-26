Кукурелья – об интересе «Манчестер Сити»: «Есть клубы, которым нельзя отказать»

Левый защитник «Брайтона» Марк Кукурелья прокомментировал свой возможный переход в «Манчестер Сити».

Об интересе «горожан» к испанскому футболисту стало известно около недели назад. Стоимость вероятного трансфера оценивается в 30 млн евро.

«Если возникает возможность, вы должны ею воспользоваться. Есть клубы, которым просто нельзя отказать», – заявил в интервью Jijantes 23-летний выпускник академии «Барселоны».

Марк Кукурелья принял участие в 39 встречах «Брайтона» в завершившемся сезоне, отметившись 1 голом и 2 результативными передачами. Действующий контракт испанца рассчитан до 2026 года.