«Брайтон» надеется, что им удастся сохранить Кукурелью на следующий сезон

В «Брайтоне» надеются, что их защитник Марк Кукурелья останется в клубе на следующий сезон вопреки интересу со стороны лондонского «Челси» и «Манчестер Сити». Об этом сообщает издание Tele Football.

Отмечается, что главный тренер «Манчестер Сити» является большим поклонником игры Кукурельи, поэтому этот фактор может сыграть ключевую роль в решении игрока сменить клубную прописку.

Напомним, что Кукурелья проводит свой дебютный сезон за «Брайтон». Ранее игрок выступал в чемпионате Испании за «Хетафе». Сам футболист является воспитанником каталонской «Барселоны».