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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» проведёт новые переговоры по выкупу Ареола

20 Мая 2022 • 13:48 Комментировать
Брайтон
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Вест Хэм
2.35 3.55 2.90
22.05 18:00

Лондонский «Вест Хэм» намерен возобновить переговоры по выкупу арендованного у «ПСЖ» голкипера Альфонса Ареола. Согласно данным от Фабрицио Романо, «молотобойцы» на ближайшее время запланировали новые переговоры с агентом француза.

В этом сезоне 29-летний Ареола провёл всего одну игру в чемпионате Англии. В основном футболист выходил в старте в кубковых матчах и в Лиге Европы, где «молотобойцы» дошли до полуфинала и уступили будущим победителям турнира в лице франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что в арендном соглашении «Вест Хэма» с «ПСЖ» по Ареола прописана опция продления на один сезон или право выкупа за 13 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Альфонс Ареола
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