«Вест Хэм» проведёт новые переговоры по выкупу Ареола

Лондонский «Вест Хэм» намерен возобновить переговоры по выкупу арендованного у «ПСЖ» голкипера Альфонса Ареола. Согласно данным от Фабрицио Романо, «молотобойцы» на ближайшее время запланировали новые переговоры с агентом француза.

В этом сезоне 29-летний Ареола провёл всего одну игру в чемпионате Англии. В основном футболист выходил в старте в кубковых матчах и в Лиге Европы, где «молотобойцы» дошли до полуфинала и уступили будущим победителям турнира в лице франкфуртского «Айнтрахта».

Сообщается, что в арендном соглашении «Вест Хэма» с «ПСЖ» по Ареола прописана опция продления на один сезон или право выкупа за 13 миллионов евро.