Кукурелья: «Я думаю, что в будущем останусь в АПЛ»

Защитник «Брайтона» Марк Кукурелья заявил о своём намерении продолжать играть в английской Премьер-лиге. Напомним, что испанский футболист летом станет одной из трансферных целей «Челси» и «Манчестер Сити».

«Думаю, что в будущем останусь в АПЛ. Футбол здесь просто фантастический, фанаты очень громкие, атмосфера просто невероятная. Я думаю, что это один из лучших чемпионатов планеты. Остаться в одной из лучших лиг будет лучше для меня», – цитирует защитника издание Sussex.

Напомним, что на днях Кукурелью начали активно сватать в «Манчестер Сити». Главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиол является большим поклонником игрока.