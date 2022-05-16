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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию

16 Мая 2022 • 18:33 Комментировать
Брайтон
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Вест Хэм
2.50 3.50 2.75
22.05 18:00

Тончи Мартич, агент, представляющий интересы полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, заявил, что футболист не думает о возвращении в Россию.

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — заявил агент «РБ Спорту».

Летом 2021 года 24-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» сроком на пять лет. Трансфер лондонцам обошёлся в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 36 матчах во всех турнирах, он смог отличиться один раз и отдал три голевые передачи.

Перед последним туром «Вест Хэм» набрал 56 очков и обеспечил себе участие в еврокубках. Команда занимает седьмую строчку и отстаёт от «Манчестер Юнайтед» на два очка.


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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм Апл РПЛ Никола Влашич
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