Агент Влашича заявил, что футболист не заинтересован возвращаться в Россию

Тончи Мартич, агент, представляющий интересы полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, заявил, что футболист не думает о возвращении в Россию.

«Влашич не хочет и не планирует возвращаться в Россию», — заявил агент «РБ Спорту».

Летом 2021 года 24-летний хорват подписал контракт с «молотобойцами» сроком на пять лет. Трансфер лондонцам обошёлся в 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Влашич принял участие в 36 матчах во всех турнирах, он смог отличиться один раз и отдал три голевые передачи.

Перед последним туром «Вест Хэм» набрал 56 очков и обеспечил себе участие в еврокубках. Команда занимает седьмую строчку и отстаёт от «Манчестер Юнайтед» на два очка.