«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы

В последнем туре Премьер-лиги «Вест Хэм» боролся за шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. В гостях у немотивированного «Брайтона» «молотобойцы» проиграли 1:3 и пропустили вперед «МЮ».

Гол Майкла Антонио на 40-й минуте был единственным попаданием в створ. За «Брайтон» забили Йоел Вельтман, Паскаль Гросс и Данни Уэлбек.

Лондонцы сыграют в Лиге конференций.

В параллельном матче «Лестер» переиграл «Саутгемптон» (4:1).