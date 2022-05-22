Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы

22 Мая 2022 • 19:58 Комментировать
Лестер
4:1
Саутгемптон
окончен

В последнем туре Премьер-лиги «Вест Хэм» боролся за шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. В гостях у немотивированного «Брайтона» «молотобойцы» проиграли 1:3 и пропустили вперед «МЮ».

Гол Майкла Антонио на 40-й минуте был единственным попаданием в створ. За «Брайтон» забили Йоел Вельтман, Паскаль Гросс и Данни Уэлбек.

Лондонцы сыграют в Лиге конференций.

В параллельном матче «Лестер» переиграл «Саутгемптон» (4:1).

Протокол игры 
Брайтон 3:1Вест Хэм
  40' Антонио Майкл (0:1)
(1:1) Вельтман Йоел 50'   

(2:1) Гросс Паскаль 80'

(3:1) Уэлбек Данни 90'

   
Санчес Роберт  Вельтман Йоел  Данк Льюис  Уэбстер Адам  Марч Соломон   75' (Лемпти Тарик (   75' Биссума Ив   46' (Мопе Нил (   46'   84' Кайседо Мойсес   79' (Мвепу Энок (   79' Кукурелья Марк  Гросс Паскаль  Макаллистер Алексис  Уэлбек Данни
Запасные: Лаллана Адам  Оффиа Оделуга  Даффи Шейн  Альсате Стивен  Стил Джейсон  Фергюсон Эван
Фабьянски Лукаш  Цоуфал Владимир   81' (Ярмоленко Андрей (   81' Доусон Крэйг  Зума Курт  Крессуэлл Арон  Соучек Томаш   42'  Райс Деклан  Боуэн Джаррод  Лансини Мануэль   81' (Ноубл Марк (   81' Форнальс Пабло   81' (Джонсон Бен (   81' Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур  Фредерикс Райан  Крал Алекс  Око-Флекс Армостронг  Ареола Альфонс  Рэндолф Даррен
 22 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).

 

Протокол игры  
Лестер 4:1Саутгемптон
(1:0) Мэддисон Джеймс49'   
(2:0) Варди Джейми74'   
  79'Уорд-Праус Джеймс (2:1)

(3:1) Перес Айосе81'

(4:1) Перес Айосе 90'

   
Шмейхель КасперКастань Тимоти  70' (Рикарду Перейра II (  70') Фофана УэслиЭванс ДжонниДжастин ДжеймсМенди НампалисТилеманс ЮриМэддисон Джеймс  82' (Амарти Даниэль (  82') Дьюсбери-Холл Кирнан  63' (Перес Айосе (  63') Барнс Харви  77' (Лукман Адемола (  77') Варди Джейми
Запасные: Олбрайтон МаркИхеаначо КелечиДака ПэтсонСёюнджю ЧагларУорд Дэнни II
Маккарти АлексУокер-Питерс КайлСтивенс ДжекЛянко ВойновичСалису МохаммедУорд-Праус ДжеймсРомеу Ориоль   70'Эльюнусси Мохамед  72' (Дженепо Мусса (  72') Армстронг СтюартРедмонд Натан  83' (Лонг Шейн (  83') Армстронг Адам  63' (Адамс Че (  63')
Запасные: Валери ЯнДиалло ИбраимаБеднарек ЯнСмоллбоун УильямКабальеро ВиллиУолкотт Тео
22 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Саутгемптон Лестер Вест Хэм Брайтон
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Мая
20:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» с Роналду вышел в Лигу Европы, «Тоттенхэм» - в Лиге чемпионов
20:14 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» - первая за 11 лет команда АПЛ, выбравшаяся из зоны вылета в последний момент
20:13 · Англия. Премьер-лига
Сон и Салах стали лучшими бомбардирами АПЛ
20:06 · Англия. Премьер-лига
Впервые с 2005 года «Манчестер Сити» удалось победить, уступая два мяча по ходу матча АПЛ
20:02 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» — восьмикратный чемпион Англии 3
19:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» выиграл у «Бёрнли» борьбу за выживание в АПЛ 1
19:58 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы
19:55 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Кристал Пэлас» в заключительном 38-м туре АПЛ, финишировав на 6-м месте 1
19:50 · Англия. Премьер-лига
«Челси» вырвал победу в матче с «Уотфордом» и финишировал в АПЛ на третьем месте
19:46 · Англия. Премьер-лига
Алиссон и Эдерсон названы лучшими вратарями АПЛ 1
19:44 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» за пять минут забил 3 гола и вышел вперёд в матче с «Астон Виллой», проигрывая 0:2 2
19:35 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» забила второй гол в ворота «Манчестер Сити» 7
19:22 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил уникальный рекорд в истории АПЛ 1
19:18 · Англия. Премьер-лига
Тэйлор отменил гол Мане в ворота «Вулверхэмптона»
19:12 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» попрощался с Кавани
Все новости
Рекомендуем