«Вест Хэм» не смог опередить «МЮ» и остался без Лиги Европы

В последнем туре Премьер-лиги «Вест Хэм» боролся за шестое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы. В гостях у немотивированного «Брайтона» «молотобойцы» проиграли 1:3 и пропустили вперед «МЮ».
Гол Майкла Антонио на 40-й минуте был единственным попаданием в створ. За «Брайтон» забили Йоел Вельтман, Паскаль Гросс и Данни Уэлбек.
Лондонцы сыграют в Лиге конференций.
В параллельном матче «Лестер» переиграл «Саутгемптон» (4:1).
Протокол игры
|40' Антонио Майкл (0:1)
|(1:1) Вельтман Йоел 50'
(2:1) Гросс Паскаль 80'
(3:1) Уэлбек Данни 90'
Санчес Роберт • Вельтман Йоел • Данк Льюис • Уэбстер Адам • Марч Соломон 75' ( Лемпти Тарик ( 75') • Биссума Ив 46' ( Мопе Нил ( 46' ) • 84'Кайседо Мойсес 79' ( Мвепу Энок ( 79') • Кукурелья Марк • Гросс Паскаль • Макаллистер Алексис • Уэлбек Данни
Запасные: Лаллана Адам • Оффиа Оделуга • Даффи Шейн • Альсате Стивен • Стил Джейсон • Фергюсон Эван
Фабьянски Лукаш • Цоуфал Владимир 81' ( Ярмоленко Андрей ( 81') • Доусон Крэйг • Зума Курт • Крессуэлл Арон • Соучек Томаш • 42'Райс Деклан • Боуэн Джаррод • Лансини Мануэль 81' ( Ноубл Марк ( 81') • Форнальс Пабло 81' ( Джонсон Бен ( 81') • Антонио Майкл
Запасные: Масуаку Артур • Фредерикс Райан • Крал Алекс • Око-Флекс Армостронг • Ареола Альфонс • Рэндолф Даррен
22 мая. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
Протокол игры
|(1:0) Мэддисон Джеймс49'
|(2:0) Варди Джейми74'
|79'Уорд-Праус Джеймс (2:1)
(3:1) Перес Айосе81'
(4:1) Перес Айосе 90'
Шмейхель Каспер•Кастань Тимоти 70' (Рикарду Перейра II ( 70') •Фофана Уэсли•Эванс Джонни•Джастин Джеймс•Менди Нампалис•Тилеманс Юри•Мэддисон Джеймс 82' (Амарти Даниэль ( 82') •Дьюсбери-Холл Кирнан 63' (Перес Айосе ( 63') •Барнс Харви 77' (Лукман Адемола ( 77') •Варди Джейми
Маккарти Алекс•Уокер-Питерс Кайл•Стивенс Джек•Лянко Войнович•Салису Мохаммед•Уорд-Праус Джеймс•Ромеу Ориоль • 70'Эльюнусси Мохамед 72' (Дженепо Мусса ( 72') •Армстронг Стюарт•Редмонд Натан 83' (Лонг Шейн ( 83') •Армстронг Адам 63' (Адамс Че ( 63')
22 мая. Стадион "Кинг Пауэр" (Лестер).