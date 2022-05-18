По информации «Евро-Футбол.ру», защитник «Спартака» Алекс Крал, который сейчас выступает на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», заинтересовал «Фрайбург» и «Хоффенхайм».

В «Вест Хэме» не планируют активировать опцию выкупа чешского полузащитника, а сам Крал не собирается возвращаться в Россию. При этом, существует вариант возвращения футболиста в «Славию», если контракт со «Спартаком» будет расторгнут по решению ФИФА.

В текущем сезоне 23-летний чех провёл в составе «молотобойцев» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.