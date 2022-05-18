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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алекс Крал может продолжить карьеру в Бундеслиге эксклюзив

18 Мая 2022 • 15:19 Комментировать
Брайтон
...
Вест Хэм
2.50 3.55 2.70
22.05 18:00

По информации «Евро-Футбол.ру», защитник «Спартака» Алекс Крал, который сейчас выступает на правах аренды за лондонский «Вест Хэм», заинтересовал «Фрайбург» и «Хоффенхайм».

В «Вест Хэме» не планируют активировать опцию выкупа чешского полузащитника, а сам Крал не собирается возвращаться в Россию. При этом, существует вариант возвращения футболиста в «Славию», если контракт со «Спартаком» будет расторгнут по решению ФИФА.   

В текущем сезоне 23-летний чех провёл в составе «молотобойцев» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фрайбург Хоффенхайм Алекс Крал
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