Полиция расследует угрозы в адрес Зума

Полиция проведёт расследование угроз и расистских оскорблений в адрес защитника «Вест Хэма» Курта Зума, сообщает Daily Mail.

Напомним, в феврале появилось видео, на котором француз избивает свою кошку. Вчера, 24 мая, находясь в суде, Зума признал свою вину. Приговор игроку огласят 1 июня нынешнего года.

Из-за своего проступка футболист получил в свой адрес множество оскорблений и угроз, которые сейчас расследует полиция.

В минувшем сезоне 27-летний Зума провёл в составе «молотобойцев» 32 матча, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу.