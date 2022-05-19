Кин интересен «Вест Хэму»

Нападающий туринского «Ювентуса» Мойзе Кин этим летом может вернуться в АПЛ, где ранее выступал за «Эвертон». По сообщениям Calciomercato, в услугах итальянца проявляет интерес лондонский «Вест Хэм».

По сведениям источника, представители «Ювентуса» сейчас находятся в Лондоне, где обсуждают с «Арсеналом» возможны трансферы бразильцев Габриэля дос Сантоса и Артура Мело. Этим готов воспользоваться «Вест Хэм», который готов начать переговоры с «Ювентусом» по трансферу Кина.

Напомним, что недавно «Ювентус» выкупил Мойзе Кина у «Эвертона» за 28 миллионов евро. Тем не менее, главный тренер Массимилиано Аллегри недоволен игрой форварда, поэтому не будет его удерживать, если клуб получит подходящее предложение.