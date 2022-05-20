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Гвардиола: «Возможно, Фернандиньо в будущем станет тренером»

20 Мая 2022 • 15:58 Комментировать
Манчестер Сити
...
Астон Вилла
1.15 7.70 19.00
22.05 18:00

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что полузащитник Фернандиньо в будущем может стать тренером. Бразилец рассмотрит этот вариант после того, как в следующем сезоне завершит карьеру у себя на родине.

«Мы желаем Фернандиньо всего самого наилучшего в последнем сезоне в карьере в Бразилии. Возможно, в будущем он станет тренером. Я уверен, что в будущем мы вновь увидимся», – заявил Гвардиола на пресс-конференции.

Напомним, что Фернандиньо перешёл в «Манчестер Сити» летом 2013 года из донецкого «Шахтёра». Завтра бразильский полузащитник может выиграть свой пятый чемпионский титул АПЛ в составе «горожан».

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Евро-Футбол.Ру,
Фернандиньо Манчестер Сити Хосеп Гвардиола
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