Мартинес может пропустить матч против «Манчестер Сити»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес может не помочь своей команде в матче последнего тура АПЛ против «Манчестер Сити». Главный тренер бирмингемцев Стивен Джеррард сообщил об этом на сегодняшней пресс-конференции, но англичанин не стал исключать, что вратарь сможет восстановиться к игре.

«Участие Мартинеса на данный момент под вопросом. Но я думаю, что он сыграет, с ним всё будет в порядке. У него простой ушиб, который был получен на тренировке. Я уверен, что он восстановится», – сказал Джеррард.

Напомним, что если «Астон Вилла» отберёт очки у «Манчестер Сити» на «Этихад Стэдиум», то у «Ливерпуля» появится шанс выиграть чемпионский титул АПЛ.