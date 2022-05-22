Фердинанд: «Работу Гвардиолы нельзя оценивать по Лиге чемпионов»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением о работе главного тренера «Манчестер Юнайтед» Хосепа Гвардиолы.

Экс-футболист считает, что работу испанского специалиста нельзя оценивать лишь по тому, что он так и не сумел выиграть с «горожанами» Лигу чемпионов.

«Гвардиола трижды выигрывал АПЛ. Он приехал и абсолютно доминировал в Англии. Вместе с Клоппом они подняли планку по очкам на качественно новый уровень. Нельзя косо смотреть на испанца лишь из-за того, что он не выиграл Лигу чемпионов с «Манчестер Сити», — приводит слова Фердинанда Evening News.

Напомним, свой последний евротрофей Гвардиола завоёвывал в 2011 году будучи тренером «Барселоны». В текущем розыгрыше главного клубного турнира Европы «Манчестер Сити» дошёл до полуфинала, где уступил по сумме двух встреч мадридскому «Реалу» (5:6).