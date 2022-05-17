Агент Гюндогана в ярости от слухов об уходе его клиента из «Манчестер Сити»

Агент полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана недоволен тем, что СМИ распространяют лживые слухи об уходе его клиента из стана «горожан». По информации журналиста Стюарта Бреннана, агент футболиста в ярости от того, что эти слухи появились в преддверии решающего тура АПЛ, где определится победитель турнира.

Ранее сообщалось, что Гюндоган может покинуть «Манчестер Сити» по окончанию сезона. При этом сам клуб не хотел бы расставаться со своим футболистом в этом межсезонье.

В нынешнем сезоне Гюндоган забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в чемпионате Англии. В октябре полузащитнику исполнился 31 год.