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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Нет Агуэро – есть Гюндоган! Илкай вытащил «Манчестер Сити» с 0:2 и принёс победу в золотом матче АПЛ

22 Мая 2022 • 20:00 Комментировать (7)
Манчестер Сити
3:2
Астон Вилла
окончен

«Манчестер Сити» и «Астон Вилла» сошлись в «золотом» матче АПЛ.

Протокол игры  
Манчестер Сити 3:2Астон Вилла
  37'Кэш Мэтти (0:1)
  69'Коутиньо Филиппе (0:2)
(1:2) Гюндоган Илкай76'   
(2:2) Родри Эрнандес78'   
(3:2) Гюндоган Илкай81'   
Эдерсон МораесСтоунс ДжонФернандиньо Фернандо  46' (Зинченко Александр (  46') Лапорт ЭмерикКанселу ЖоауДе Брёйне КевинРодри ЭрнандесСилва Бернарду  69' (Гюндоган Илкай (  69') Марез Рияд  56' (Стерлинг Рахим (  56') Жезус ГабриэльФоден Фил
Запасные: Грилиш ДжекУокер КайлМакати ДжонПалмер КоулАке НатанКарсон Скотт
Ольсен РобинКэш МэттиЧамберс КалумМингс Тайрон   49'Динь ЛюкаМакгинн ДжонСоарес ДугласРамси Джакоб  83' (Ингс Дэнни (  83') Буэндия Эмилиано  88' (Янг Эшли (  88') Коутиньо Филиппе  72' (Накамба Марвелус (  72'   87') Уоткинс Олли
Запасные: Синисало ВильямиКризен БенджаминЧуквуэмека КарниИроэгбунам ТимСансон МорганТраоре Бертран
22 мая. Стадион "Этихад Стэдиум" (Манчестер).

 

Ничья «Манчестер Сити» с «Вест Хэмом» подожгла золотую интригу в АПЛ, но недостаточно для настоящего пожара. «Ливерпуль» приблизился на расстояние одного балла, сам Клопп говорил, что этого достаточно, ведь он чувствует борьбу за титул, однако понимание ситуации присутствовало. Для гарантированной победы в АПЛ «горожанам» необходимо было дома расправиться с «Астон Виллой», только недавно отошедшей от зоны вылета. Проиграть титул «Манчестер Сити» мог только сам себе.

Хотел помочь «горожанам» Робин Ульсен. Голкипер «Астон Виллы» уже на восьмой минуте неудачно вынес мяч, попав в набегающего Жезуса. Едва-едва Габи не превратил это действие в голевое – не смог направить мяч в створ. «Манчестер Сити» владел территорией, давил, но нервозность чувствовалась. И несмотря на ошибку Ульсена, у «горожан» её было больше. Множество коротких передач поперёк никак не приближало к опасному моменту.

Только в середине первого тайма «Сити» наконец убежал на скорости, Габи Жезус покатил на Фодена и тот разбирался уже на 11-метровой отметке. Убрал Мингса, пробил в дальний угол, но мяч, задев как раз Тайрона, проскакал рядом со штангой. И всё, «Сити» продолжал стерильное владение, атаковал без выдумки. Не была похожа на себя команда Гвардиолы, явно нервничала, как с ней всегда бывает в важных матчах.

И грянул гром. Динь подал с левого фланга, в центре штрафной площади Мэтти Кэш продавил Жоау Канселу и пробил Эдерсона – 0:1. Первым же ударом забила «Астон Вилла», но гол не стал неожиданностью. Зажатость «Сити» явно мешала команде. Во втором тайме спасать «отечество» вышел Зинченко, и даже спас в итоге, но сначала «горожане» закопали себя поглубже. Коутинью взялся помогать «Ливерпулю», воспользовавшись скидкой Уоткинса, уйдя от Лапорта и поразив цель – 0:2.

И тут началось чудо, повторение событий 10-летней давности. Вышел на поле Илкай Гюндоган и уже через семь минут протаранил Кэша, замкнув навес Рахима Стрелинга. Затем сверкнул Зинченко, на левом краю обыгравший соперника и невероятно удобно простреливший для Родри. Испанец в касание поразил цель. А взорвался в экстазе «Этихад», когда Илкай Гюндоган замкнул прострел Кевина Де Брёйне, с 0:2 сделав 3:2 за каких-то пять минут!

На этом игра и закончилась. Шикарная по драматургии победа «Манчестер Сити» будто окунула нас на десять лет назад. Этот чемпионат Англии тоже станет историей, которую будут вспоминать в будущем, а пока резюмируем, что выиграл АПЛ «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Астон Вилла
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окончен Челси 2:1 Уотфорд 1.19 7.10 16.00
окончен Ливерпуль 3:1 Вулверхэмптон 1.15 8.00 18.00
окончен Арсенал 5:1 Эвертон 1.38 5.10 8.00
окончен Бёрнли 1:2 Ньюкасл 2.30 3.35 3.15
окончен Лестер 4:1 Саутгемптон 1.80 4.20 4.00
окончен Норвич 0:5 Тоттенхэм 10.50 5.80 1.28
окончен Брайтон 3:1 Вест Хэм 2.45 3.55 2.80
окончен Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед 2.90 3.60 2.35
окончен Манчестер Сити 3:2 Астон Вилла 1.18 7.30 16.00
окончен Брентфорд 1:2 Лидс
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